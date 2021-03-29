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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 10:20

إيران والصين تتعاونان في مكافحة كورونا

إيران والصين تتعاونان في مكافحة كورونا
واوضح جهانبور في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين : ان البنود ذات الصلة بالسلامة الصحية والتعليم الطبي المنصوصة في الوثيقة الستراتيجية بين ايران والصين والتي وقعها كل من وزير الخارجية الايراني والصيني امس الأول السبت، تشكل افاقا واضحة بشأن تعاون البلدين ومنعطفا للاتفاقات المماثلة مع سائر الدول وانظمة السلامة الصحية خلال السنوات القادمة.

وارفق جهانبور تغريدته بعدد من بنود وثيقة التعاون الستراتيجي بين ايران والصين، والتي يشير البعض منها الى تعزيز مجالات التعاون في اطار مذكرة التفاهم الثنائية لمكافحة فيروس كورونا والامراض المعدية المماثلة.

واضاف جهانبور ان احد بنود هذه الوثيقة الستراتيجية يؤكد على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابحاث ونقل تكنولوجيا السلامة الصحية ونظام السلامة وتعليم السلامة والتعاون بين الجامعات الطبية على سبيل المثال، مع تحديد المشاريع وقطاعات التعاون القائم على الابداع والتعاون بهدف تلبية الاحتياجات ذات الصلة بالدواء والاجهزة والادوات الطبية.
مصدر : وكالات
رقم : 924038
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