سفير طهران بموسكو يضرب مثالا على ازدواجية واشنطن

واشار جلالي الى روبرت مالي ،مسؤول الملف الايراني في ادارة بايدن، قائلا : ان هذا الشخص تحدث قبل عامين لـ "الـ بي بي سي"، ولم يكن حينها في اي منصب في الحكومة الامريكية ولربما لم يكن يتصور انه سيتسلم أي منصب في المستقبل لأن ترامب كان قد وصل الى ذروة سلطته، وكان المتوقع ان يتولى الحكم من جديد.



واضاف السفير الايراني في موسكو، ان روبرت مالي قال في رده على سؤال حول عودة امريكا للاتفاق النووي، "يتعين علينا ان نعتذر من ايران، لماذا انسحبنا من الاتفاق النووي لانه تعهد دولي، لم يبقوا لنا اي مصداقية وعليه ليس امامنا اي خيار سوى العودة الى الاتفاق النووي وتعهداتنا".



وتابع جلالي : لكن اليوم روبرت مالي نفسه الذي يتولى ملف ايران والى جانبه العديد من المسؤولين الحاليين داخل الادارة الامريكية حيث كانوا ممن انتقد سلوكيات السيد ترامب واكد ضرورة العودة الى الاتفاق النووي والوفاء بالتعهدات، كما صرح البعض منهم "ان ما قمنا به قبال ايران مدعاة للخجل"؛ فلو التزم هؤلاء بتصريحاتهم ونفذوها، سيكون ذلك كافيا.