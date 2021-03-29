ظريف يلتقي سكرتير ‘‘مؤتمر سيكا‘‘ في دوشنبة

وافادت الخارجية الايرانية ان اللقاء بين ظريف وساريبال، جرى على هامش مؤتمر "قلب اسيا-عملية اسطنبول" في طاجيكستان.



وثمّن الامين التنفيذي لمؤتمر سيكا، مشاركة ايران في نشاطات سيكا الاقليمية، كما قدم خلال اللقاء، نبذة عن برامج المؤتمر المستقبلية بما في ذلك التخطيط لعقد اجتماع وزراء خارجية وقمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة سيكا.



ونوه وزير الخارجية الايراني بنهاية عهد النظام احادي القطبية وهيمنة الغرب على المجتمع الدولي؛ مؤكدا على اهمية دور اسيا والدول الاقليمية في معادلات النظام العالمي اليوم.



واعلن ظريف خلال مباحثاته مع السكرتير التنفيذي لمؤتمر سيكا، دعم ايران لتعزيز هذه المنظمة وتعاون الدول الاعضاء فيها؛ كما اشاد بدور كازاخستان في المفاوضات النووية الايرانية ومفاوضات السلام السورية في صيغة استانا باعتبارها السبيل الوحيد لعودة السلام الى سوريا.



وكان ظريف قد وصل الى مطار دوشنبة الدولي ،امس الاحد، حيث استقبل رسميا من قبل المسؤولين الطاجيكيين.



زيارة وزير الخارجية الايراني الى دوشنبة تستغرق يومين، بهدف المشاركة في مؤتمر قلب اسيا (يعقد على مدى يومي 29 و30 اذار) واجراء مباحثات حول القضايا الثنائية مع كبار المسؤولين في جمهورية طاجيكستان.