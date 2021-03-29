الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 13:36

الرئيس المصري يعلن انتهاء أزمة جنوح السفينة في قناة السويس

الرئيس المصري يعلن انتهاء أزمة جنوح السفينة في قناة السويس
وقال السيسي ،تغريدة على "تويتر": "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف الرئيس المصري: "أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون. وسلاما يا بلادي".

الرئيس المصري يعلن انتهاء أزمة جنوح السفينة في قناة السويس
مصدر : وكالات
رقم : 924062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
29 آذار 2021
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
29 آذار 2021
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
29 آذار 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المراسلة معصومة فروزان
28 آذار 2021
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
27 آذار 2021
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
27 آذار 2021
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
27 آذار 2021
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
27 آذار 2021
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
خبير عسكري لـ"إسلام تايمز": اليمن أسقطت سمعة السعودية وهي تتكبد خسائر كبيرة
المراسلة معصومة فروزان
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
وزير الخارجية الصيني يصل طهران
26 آذار 2021
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
أمريكا تواصل حربها ضد إعلام المقاومة وتغلق موقعين عراقيين
26 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..