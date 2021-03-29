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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 15:33

الصحة الايرانية: تسجيل 9310 إصابات جديدة و81 حالة وفاة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 9310 إصابات جديدة و81 حالة وفاة بكورونا
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 9310 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و864 ألف و984 إصابة مؤكدة.
واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1157 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و600 ألف و488 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3940 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 81 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 62478 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 12 مليون و682 ألفا و968 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
رقم : 924090
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