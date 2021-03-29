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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 16:37

شمخاني يعلق على قلق بايدن من إتفاق إيران مع الصين

شمخاني يعلق على قلق بايدن من إتفاق إيران مع الصين
وكتب شمخاني في حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن في معرض رده على ما ذكره بايدن "إن توقيع خارطة طريق التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين هو جزء من سياسة المقاومة النشطة".

وأضاف شمخاني وهو يوجه انتقاد مبطن لحكومة الرئيس حسن روحاني دون تسميته "العالم ليس الغرب فقط، والغرب ليس مجرد أمريكا الخارجة عن القانون، وثلاث دول أوروبية الناقضة للعهود"، في إشارة إلى الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران عام 2015 وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتابع شمخاني "قلق بايدن صحيح تماماً، وإن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق يسرع من تدهور الولايات المتحدة".

وأصدرت إيران والصين بيانًا مشتركًا عقب توقيع الاتفاقية، حددت شروطًا لإقامة علاقات طويلة الأمد في ست مواد تشمل التعاون الوثيق في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والأمنية.

وكان الرئيس جو بايدن عبر عن قلقه بشأن الشراكة التي وقعتها الصين وإيران، وذلك عقب إبرام البلدين مذكرة شراكة إستراتيجية تمتد 25 عاماً وجرى توقيعها يوم السبت الماضي بالعاصمة طهران.
مصدر : وكالات
رقم : 924098
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