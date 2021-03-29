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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 16:40

بعد الصين .. إيران تعتزم إبرام شراكة طويلة الأمد مع روسيا

بعد الصين .. إيران تعتزم إبرام شراكة طويلة الأمد مع روسيا
وقال ذو النور في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية ستدعو وزير الخارجية محمد جواد ظريف للمثول أمام البرلمان أو اللجنة لتقديم التفسيرات اللازمة عن بشأن وثيقة الـ 25 عاما بين إيران والصين".

وأضاف ذو النور إنه "بالإضافة إلى الصين تسعى إيران لإبرام شركة استراتيجية طويلة الأمد مع روسيا"، مشيراً إلى إن "هذه الوثائق هي في الواقع خرائط طريق، ولكي يتم تنفيذ هذه الوثائق، بطبيعة الحال يتم إبرام عدة عقود بين الأجهزة التنفيذية، واستمرارًا للطريق، يجب على البرلمان أن يلعب دوره الرقابي في عملية هذه العقود".

واعتبر عضو البرلمان عن التيار المتشدد إن وثيقة التعاون الاستراتيجي مع الصين تمثل أهم الطرق لتحييد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مبيناً إن "الوثيقة الاستراتيجية التي تم إعدادها وتوقيعها بين إيران والصين هي في الحقيقة خارطة طريق طويلة الأمد وتخلق ضمانات للطرفين لتحفيز الاستثمار".

وصرح "على سبيل المثال، إذا أراد الصينيون بناء مصفاة تتغذى على النفط الإيراني وتتوافق مع نفطنا، فإنها تتطلب عقدًا طويل الأجل، وإذا لا يوجد عقد طويل الأجل، بالطبع لا تقوم الصين بهذا الاستثمار".

وبشأن استدعاء ظريف للبرلمان، قال ذو النور: "على البرلمان الإيراني أن يراجع الوثيقة الاستراتيجية بين إيران والصين، لأنه حسب الدستور، إذا كان هناك التزام على بلدنا في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يجب أن يوافق عليه البرلمان، وإذا كان هناك التزام في هذه الوثيقة، يجب أن يوافق عليه البرلمان".

وأصدرت إيران والصين بيانًا مشتركًا عقب توقيع الاتفاقية، حددت شروطًا لإقامة علاقات طويلة الأمد في ست مواد تشمل التعاون الوثيق في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والأمنية.
رقم : 924099
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