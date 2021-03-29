الإتفاقية بين ايران والصين هي قوة إقتصادية لكسر العقوبات الأمريكية

وعن سر توقيت هذه الإتفاقية أشار السيد أفقهي لوكالة إسلام تايمز
أن المسألة واضحة جداً، لأن حكومة بايدن وبخلاف ما وعدت ناخبيها من أنها ستعود للإتفاق النووي، وترفع العقوبات فيما بعد، ولكن سلوك إدارة بايدن ومواقفها أثبت عكس ذلك ، فقررت الجمهورية الاسلامية الايرانية إستكمال هذه الإتفاقية.
وهذا نص المقابلة:
1- ما أهمية الاتفاقية الإيرانية مع الصين وما سر توقيتها بهذه الفترة بالذات؟
سيد هادي أفقهي:
أهمية هذه الإتفاقية تعود الى قدرة الصين الإقتصادية وقدرة إيران التنموية، والصمود بوجه العقوبات الأمريكية غير القانونية وتتمتع إيران بثروات طبيعية ومتنوعة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والصادرات غير النفطية، مما يعطي لطرفي هذا الإتفاق قوة إقتصادية كبيرة لكسر العقوبات والخروج من الإرتهان والهيمنة الإقتصادية الأمريكية. وأما ما يرتبط بسر التوقيت فهو واضح جداً، لأن حكومة بايدن وبخلاف ما وعدت ناخبيها من أنها ستعود للإتفاق النووي، وسوف ترفع العقوبات فيما بعد، ولكن سلوك إدارة بايدن ومواقفها أثبت عكس ذلك ، فقررت إيران إستكمال هذه الإتفاقية على وجه السرعة والدقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى إستياء العلاقات الإقتصادية بين أمريكا والصين بعد مجيئ بايدن أخذ منحى تصعيدياً، ومن هنا جاءت هذه الاتفاقية كرد صاعق فاجأ أمريكا وشركاءها الاوروبيين .
2- هل مذكرة التفاهم الإستراتيجية بين البلدين هي مقدمة لرفع العقوبات عن طهران ولو بشكل جزئي ؟
سيد هادي افقهي:
هذه المذكرة الإستراتيجية بين البلدين هي ليست بمثابة مقدمة لرفع العقوبات بشكل جزئي فحسب، وإنما هي مأسسة لتكتل إقتصادي جديد سيعلن عن ولادة جبهة إقتصادية جديدة، ربما سيلتحق بهذه الجبهة دول أخرى تعاني من عقوبات أمريكية أو متضررة من هذه العقوبات.
3- هل سنشهد إقامة دول أخرى مذكرات تفاهم مشابهة مع الصين خصوصاً دول المحور المقاوم ؟
سيد هادي افقهي:
كما أشرت فإن هناك مشروع إقتصادي كبير وممنهج لإلحاق دول متضررة من العقوبات الأمريكية، وفي مواجهة شرسة إقتصادية مع أمريكا مثل روسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية ودول من أمريكا اللاتينية والشمال الإفريقي والقارة السمراء، ما يصل الى ١٦ دولة أعلنت إستعدادها للإنضمام الى نادي المتضررين من العقوبات الأمريكية.
4 - ما هو الرد المتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاتفاق خاصة وأن دخول الصين للمنطقة سيجعلها خصماً منافساً لها مما يهدد مصالحها الاقتصادية خصوصاً بدول الخليج؟
سيد هادي افقهي:
من المتوقع أن تستمر إدارة بايدن على إبقاء العقوبات على ما هي عليه، او حتى ربما تصعّد من هذه العقوبات في المستقبل، وكذلك ستتشاور مع شركائها الأوروبيين لرسم خارطة إقتصادية جديدة للإلتفاف على الصين وايران وروسيا وغيرهم، ومحاصرتهم إقتصادياً من خلال إبرام صفقات إقتصادية على الصعيد النفطي والتجاري والمصرفي، والضرائب الجمركية كما حصل في زمن دونالد ترامب ضد بعض الدول المنافسة للإقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها الصين وروسيا وبعض البلدان الاوروبية .
4 - ما هو الرد المتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاتفاق خاصة وأن دخول الصين للمنطقة سيجعلها خصماً منافساً لها مما يهدد مصالحها الاقتصادية خصوصاً بدول الخليج؟
سيد هادي افقهي:
من المتوقع أن تستمر إدارة بايدن على إبقاء العقوبات على ما هي عليه، او حتى ربما تصعّد من هذه العقوبات في المستقبل، وكذلك ستتشاور مع شركائها الأوروبيين لرسم خارطة إقتصادية جديدة للإلتفاف على الصين وايران وروسيا وغيرهم، ومحاصرتهم إقتصادياً من خلال إبرام صفقات إقتصادية على الصعيد النفطي والتجاري والمصرفي، والضرائب الجمركية كما حصل في زمن دونالد ترامب ضد بعض الدول المنافسة للإقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها الصين وروسيا وبعض البلدان الاوروبية .