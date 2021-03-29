الإتفاقية بين ايران والصين هي قوة إقتصادية لكسر العقوبات الأمريكية

خاص (اسلام تايمز) -اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي ان الإتفاقية بين الصين وايران هي قوة إقتصادية كبيرة لكسر العقوبات والخروج من الإرتهان والهيمنة الإقتصادية الأمريكية.