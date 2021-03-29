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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 17:38

العميد كودرزي : تزويد المنافذ الحدودية بالانظمة الذكية على سلّم الاولويات

العميد كودرزي : تزويد المنافذ الحدودية بالانظمة الذكية على سلّم الاولويات
وعلى هامش زيارته التفقدية لمنفذ "رازي خوي" الحدودي (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب)، اليوم الاثنين، صرح العميد كودرزي لمراسل "ارنا" : ان قوات حرس الحدود اتخذت مزيدا من التدابير الحازمة في سياق مكافحة عمليات التهريب والقضاء على هذه المعضلة.

واضاف : نحن نرصد الاحداث الاخيرة وتحركات الاعداء بالقرب من الحدود الشمال غربية للبلاد.

ولفت هذا القائد الامني، الى ضبط 134 طنا من المخدرات خلال عمليات مكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات خلال العام الماضي؛ مبينا ان هذا الحجم يشير الى زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
رقم : 924110
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