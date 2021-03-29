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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 17:40

الصفدي يؤكد أهمية مؤتمر "بروكسل 5" لمساعدة اللاجئين السوريين

الصفدي يؤكد أهمية مؤتمر "بروكسل 5" لمساعدة اللاجئين السوريين
وأكد الوزيران التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها ترجمة للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وبحث الصفدي وبلوك الاستعدادات لمؤتمر "بروكسل 5" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وأكدا أهميته في ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة اللاجئين السوريين عبر التزامات مالية قادرة على مواجهة هذا العبء.

وأشاد الصفدي بالدعم الذي تقدمه هولندا للاجئين السوريين والتزامها بإسناد الأردن في جهوده لتلبية احتياجات اللاجئين، مستعرضا أيضا الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وبحث الصفدي وبلوك التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث شدد الصفدي على أن لا بديل لحل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وشكر الصفدي نظيره الهولندي على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، كما أكد تثمين المملكة دعم هولندا المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا).

وشدد بلوك على أهمية دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد أن بلاده تنظر إلى الأردن شريكا رئيسا وتثمن أيضا دورها الإنساني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين.
مصدر : وكالات
رقم : 924111
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