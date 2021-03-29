أبرز التطورات على الساحة السورية 29-3-2021

ويأتي الاقتحام بعد يومين من زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمخيم الهول وصدور عدد من البيانات من المنظمات الدولية تدين الوضع الإنساني السيئ للمخيم.



وقالت مصادر صحفية أن عشرة آلاف مسلح موالي للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد"، وبإشراف ضباط الجيش الأمريكي، اقتحموا مخيم الأحد، بعد ارتفاع أعداد القتلى من عملائه المتعاونين مع تنظيم "قسد" داخل المخيم، خلال الفترة الماضية، خصوصاً من حملة الجنسية العراقية في صفوف "قسد".



وقالت المصادر أن”الاحتلال الأمريكي و”قسد” اقتحموا في البداية القسم الأول ( فيز المهاجرات) وهن زوجات مسلحي تنظيم”داعش” الارهابي مع أطفالهن وقاموا بتصوير جميع الأشخاص عبر جهاز بصمة العين مع البحث عن أسماء و أشخاص معينين”.



وتابعت المصادر أن”الحملة العسكرية الكبيرة التي يشهدها المخيم تأتي بعد يومين من زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السويسري بيتر ماريرو إلى المخيم ، والذي أبدى انزعاجه من الحالة الإنسانية السيئة التي يعيشها قاطنو المخيم”.



وطالب المسؤول الدولي”جميع الدول العربية و الأجنبية بضرورة العمل السريع على نقل مواطنيها من المخيم إلى بلدانهم بما فيهم مسلحي “داعش” المحتجزين في سجون الاحتلال الأمريكي و “قسد” في شمال شرقي سوريا”.



وقام مسلحو “قسد”بتطويق و محاصرة المخيم من كافة الاتجاهات مع إغلاق جميع المنافذ و الاستيلاء على عدد من المنازل المدنية وتحويلها لمقرات عسكرية.



ونشرت قوات”قسد” حواجز ونقاط تفتيش على طول الطريق التي تربط المخيم بمدينة الحسكة مع قيام طائرات مروحية أمريكية بتحليق حلقت خلال الأيام الماضية على أطراف بلدة الهول والمخيم.



ووصل عدد القتلى ضمن مخيم الهول من المتعاونين او المنتسبين في صفوف قوات “قسد” منذ بداية العام الحالي إلى 40 قتيل، غالبيتهم تعود إلى لاجئين عراقيين 16 منهز قتلوا في شهر آذار الحالي، حيث تتهم “قسد” خلايا “داعش” بالوقوف خلفها.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" قالت في بيان لها يوم السبت إن "الوضع الأمني في مخيم الهول، والذي تقطنه آلاف العائلات من تنظيم" داعش"، والذي تديره "قسد" في شمال وشرق سوريا، يثير المخاوف، لا سيما مع الإبلاغ عن مقتل 40 شخصاً بالغاً وطفلين منذ بداية العام، من بينهم 16 شخصاً خلال شهر آذار الحالي".



وأكدت المنظمة أن هذه الزيادة الأخيرة في العنف بالمخيم تسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع حلول طويلة الأمد لأطفال مخيم "الهول"، وشددت على ضرورة إعادة إدماج الأطفال السوريين بشكل آمن في مجتمعاتهم المحلية، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بأمان وكرامة.



وطالبت المنظمة السلطات المسؤولة عن المخيم بتأمين سلامة الأطفال وجميع المقيمين فيه، وذكرت أن المخيم يؤوي نحو40 ألف طفل سوري وأجنبي، ويضم مخيم الهول أكثر من 62 ألف لاجئ ونازح، من بينهم نحو22 ألف نازح سوري، وأكثر من 30 ألف عراقي، ونحو9500 من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب، الذين ترفض دولهم استعادتهم.



وأُسس مخيم الهول في الأصل من قبل الحكومة السورية لاستقبال اللاجئين العراقيين بعد حرب الخليج عام 1991، وأعيد تفعيله مرة أخرى إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفي خريف عام 2015 م أعيد افتتاح المخيم مجددًا لاستقبال الأسر السورية الهاربة من المعارك في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب العراقيين الفارين من معارك الموصل.



وبعد السيطرة على بلدة الباغوز، أبرز معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي دير الزور، في مارس/آذار 2019م وتسليم الآلاف من أفراد أسر "داعش" من السوريين والعراقيين والأجانب أنفسهم، تم نقلهم إلى مخيم الهول وتم وضعهم في فيّز "قواطع" خاصة لمنع اختلاطهم بالنازحين السوريين واللاجئين العراقيين.