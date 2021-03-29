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الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 20:03

إغلاق محطة كهرباء الزهراني اللبنانية إثر نفاد الوقود

إغلاق محطة كهرباء الزهراني اللبنانية إثر نفاد الوقود
وقالت الشركة إنه حدث تأخير في تفريغ شحنة فورية وصلت إلى لبنان بعد ظهور تعقيدات بشأن طريقة اختبار زيت الغاز.

المحطة الواقعة في جنوب لبنان هي واحدة من أربع محطات رئيسية لتوليد الطاقة في البلاد.

وكانت شحنة أخرى من المقرر أن تصل من الكويت عالقة في قناة السويس بعدما أغلقت سفينة شحن الممر المائي لما يقرب من أسبوع.

ويعاني لبنان من أزمة مالية عميقة ناجمة عن جبل من الديون، يفتقر بالفعل إلى القدرة على توليد الطاقة، لذلك تواجه المنازل والشركات انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات كل يوم.

وطلبت وزارة الطاقة اللبنانية من البرلمان الموافقة على قرض طارئ لتمويل واردات الوقود إلى ما بعد مارس.

ووافق البرلمان اللبناني اليوم الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصَص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال لشركة الكهرباء بعد مارس.
مصدر : وكالات
رقم : 924132
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