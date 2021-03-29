الأعياد الشعبانية تجمع الايرانيين والعراقيين

في تقليد سنوي يشهده البلاد احتفاء بمولد آخر الأئمة الإثني عشر(عليهم السلام) سادت أجواء الفرح والبهجة والسرور إيران الإسلامية بحضور شعبي في الخامس عشر من شهر شعبان الجاري تضمن إقامة برامج وفعاليات مختلفة تيمنا بهذه الذكرى العزيزة على قلوب أتباع أهل البيت.



وهنأ احد المحتفلين بالذكرى العالم الإسلامي، بالنيابة عن أبناء مدینة مشهد المقدسة واشار الى ان مدينته المقدسة أحيت الذكرى بإقامة عشرات البرامج الترفيهية من وحي المناسبة وسط إجراءات صحية بسبب فيروس كورونا.



وقال محتفل آخر ان الايرانيين يحتفلون بعيدين هما، مولد الحجة المنتظر وعيد النوروز، مبتهلاً الى الله ان يعجل في ظهور الامام الحجة عليه السلام.



الامام المهدي الموعود (عج) هو حي غائب عن الأنظار ومن ذرية خاتم النبيين وهو الموعود الذي ينجي البشرية في آخر الزمان ولذ فإن المحتفون يبتهلون إلى الله في مثل هذا اليوم للتعجيل بظهوره وفرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا .



وقال احد المحتفلين بالذكري انه "علی عموم المسلمین أن یکثروا بدعاء الفرج لإمام زمانهم فإنه المنجي الإلهي ووعد الله في کتابه ومخلّص البشرية من الظلم والجور والعدوان.



هذا، وولد الإمام محمد المهدي، حجة الله في هذا العصر والزمان ليلة النصف من شهر شعبان سنة مئة وخمسة وخمسين للهجرة، لذا فعُمر الإمام المنتظر اليوم هو "الف ومئة وسبع وثمانين سنة".



والى العراق فقد شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد مئات الالاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية لاحياء زيارة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسط اجراءات امنية وصحية مشددة بهدف تأمين وتسهيل دخول الزوار لاحياء الزيارة الشعبانية.



هكذا بدت كربلاء المقدسة في ليلة النصف من شهر شعبان المباركة حيث احييت جموع الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ذكرى ولادة الامام المهدي بن الحسن المنتظر عجل الله فرجه الشريف حفيد الرسول الاكرم صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة للاحتفاء بهذه بالمناسبة العطرة.



وفي مراسم هذه المناسبة، اشعال الشموع بعدد سنين عمر الامام المنتظر في كرنفال سنوي يقام بجوار مقام الامام المهدي عليه السلام في كربلاء المقدسة وهذا العام وصلت اعداد الشموع الى الف ومئة وسبعة وثمانين شمعة كتبت فيها عبارة المهدي وارث الانبياء وسط مشاركة واسعة للزوار.



وتشهد المنطقة الواقعة ما بين مرقد الامام الحسين ومرقد اخيه ابي الفضل عليهما السلام، توافد حشود كبيرة من الزائرين اتت لاحياء المناسبة العظيمة في ظل استنفار امني وخدمي وصحي من اجل تأمين وتسهيل دخول الزوار لاحياء الزيارة الشعبانية.