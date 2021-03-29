إصابة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية في المنطقة قولها إن "عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت اليوم في الشارع العام جانب أحد المقاهي في مدينة رأس العين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".



وأضافت "سانا" أن "المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل تركيا بريف الحسكة تشهد تفجيرات واقتتالا فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة حيث قتل وأصيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عدد من الإرهابيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة".