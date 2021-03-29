نداءات انسانية لإنقاذ سجناء معتقل جو البحريني

وخلال برنامج متلفز أضاف محمد الصالح ان معظم السجناء في سجون النظام الخليفي كان مقصدهم الثاني هو القبر وآخرين خرجوا من السجون لكنهم اليوم يصارعون السرطان.



وأكد محمد صالح ان الازمة داخل السجون الخليفية هي أزمة ممنهجة لان ادارة السجون والأمن تدربوا في شركات الأمن الاميركية والبريطانية واتقنوا طريقة التعامل مع السجناء والتهرب من الضغوطات الدولية وادانات حقوق الانسان بحرفية.



وقال ان ادارة السجون في البحرين لا تسمح لاي جهة بزيارة سجن جو المركزي سيء الصيت، مؤكدا ان هذا الاسلوب يعرقل سبل حل الازمة، مطالبا بالتحرك الدولي لاطلاق سراح معتقلي الرأي، كما اكد ان حق هؤلاء السجناء هو الحرية بلا قيد وشرط.



بدوره قال الناشط الحقوقي البحريني إبراهيم الدمستاني ان المسؤول الاول على تفشي فايروس كورونا في السجون البحرينية هي إدارة سجن جو المركزي.



وقال الدمستاني في برنامج متلفز ان الذين مسموح لهم بالدخول الى جو المركزي هم افراد الشرطة فقط ولذا فان اصابع الاتهام تتجه صوبهم.



وأضاف الدمستاني ان سجن جو يضم اكثر من خمسة آلاف سجين وجميعهم ممنوع من الإجازة وأبسط الحقوق التي تكمن في زيارة أسرهم لهم.



واردف الدمستاني ان ادارة سجن جو تمارس اسلوب التعتيم على المعلومات التي تخص المعتقلين وهي تتستر على جرائمها داخل السجن مؤكدا ان هناك معلومات رسمية مسربة أكدت أصابة عشرة سجناء يوم أمس فقط بوباء كورونا وهذا يتطلب تحرك جاد من قبل المنظمات الدولية.



وكان البحرانيون قد اطلقوا نداء ’انقذوا سجناء البحرين’، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة بلدان عربية واسلامية في ظل تزايد المخاوف من تعرض السجناء إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن أن أوضاع سجون المنامة سيئة الصيت، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين قبل فوات الآوان.



وحملت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة، السلطات في البحرين المسؤولية وذلك بعد الاعلان رسميا عن إصابة عدد من السجناء السياسيين بفيروس كورونا مع خطورة الوضع في سجون البحرين المكتظة والتي تفتقد للرعاية الصحية.



وقالت الحركة في بيان لها أول أمس الخميس "على السلطات في البحرين أن تطلق سراح سجناء الضمير والرأي وجميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط وخصوصا بعد أن أكدت المعلومات عن اصابة عدد من السجناء بفيروس كورونا"، وتابعت ان "ذلك ينذر بكارثة إنسانية وجريمة يتحمل مسؤوليتها النظام في البحرين”.



وأضافت ان “هذا النظام يُصر بعد مضي عشر سنوات على القمع واستخدام السجون كوسيلة لإركاع المعارضة حيث يستمر في احتجاز السجناء السياسيين والرموز الوطنية خلف القضبان واستخدامهم كرهائن للضغط على المعارضة”.



وشددت الحركة على “ضرورة التضامن مع السجناء السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا والتحقيق في جرائم النظام وما يحدث في السجون في البحرين من تعذيب واضطهاد”، ووجهت نداءا عاجلا لكل أصحاب الضمائر الحية في الداخل والخارج وخصوصاً المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة اقصى الضغوط على النظام في البحرين وذلك من أجل وقف ما يحدث في السجون وإنهاء معاناة آلاف السجناء السياسيين وأسرهم”.



وخرجت في المنامة تظاهرات شعبية تطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي الذين يعانون من ظلم السجان وفتك وباء كرونا بهم، كما رفعوا وسما في السوشيال تحت عنوان "#أنقذوا_سجناء_البحرين".



وفي وقت سابق قال عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم "فلتحذر حكومة البحرين أن يخرج السجناء نعوشاً على الأكتاف وجثثا تمتلئ لها القبور، فلا يبقى للوطن استقرار". ونصح بالتعجيل بالإفراج عن كل سجناء الرأي.



وكتب آية الله قاسم عبر حسابه على منصة تويتر في الـ 9 من آذار/مارس 2021، أنّ "إطلاق السجناء السياسيين وكل سجناء الحراك السياسي من هذا النوع عدلٌ ضروري ومن العدل المطلوب جدّاً، وعلى تقدير حصوله فهو مقدمة جديّة للإصلاح".



مضيفًا "لا يُتصوَّر لأي حلّ وإن بلغ ما بلغ من الجدّية والمصالحة النظرية الناجحة لمأساة الوطن أن تتم به المصالحة العمليّة، وأن ينال القبول الشعبي والسجناء الأعزاء في سجنهم. لو أُريد الحلّ فلابد لنجاحه من الإفراج عن جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم قادة الحراك ورموزه". ورأى آية الله قاسم أنّ "نظام العقوبات البديلة لم يكن حلاًّ بالأمس فضلاً عن اليوم، ومثله نظام السجون المفتوحة فهو لا يمثل الحل. الحل بإطلاق الحرية لكل سجناء الرأي. عجِّلوا ذلك لمصلحة الوطن كلّه".



وكتب الناشط السياسي البحريني "علي الفايز" في تغريدة على حسابه الخاص "بالكلمة والموقف والتحرك #انقذوا_سجناء_البحرين ، فلتسمع السلطة لصوت العقل والمصلحة الوطنية #اطلقوا_سجناء_البحرين ففي ذلك استقرار الوطن وأمنه وأمان الجميع".