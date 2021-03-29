أبرز التطورات على الساحة اليمنية 29-3-2021

التقدم الذي حققته القوات المسلحة اليمنية في صرواح ومدغل حصل بفضل الله رغم كثافة الغارات الجوية لطائرات التحالف، وخلفت ضراوة المعارك قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.



إلى ذلك قتل وجرح العديد من قوات هادي فيما دمرت آلية عسكرية لهم إثر غارة جوية لتحالف العدوان السعودي استهدفت تجمعهم في منطقة نخلاء عند الأطراف الشرقية لمديرية مدغل الجدعان شمالي غرب محافظة مأرب.



وخلال الساعات الماضية، عاودت طائرات تحالف العدوان السعودي تصعيد قصفها في المحافظة بتكثيف غاراتها على مديريتي صرواح ومدغل الجدعان بـ28 غارة جوية لإسناد قوات الرئيس هادي في محاولاتها المتكررة للتصدي لهجمات قوات حكومة صنعاء غرب وشمالي غرب محافظة مأرب.



كذلك، تتواصل المواجهات بين الجانبين في منطقة العلم الممتدة بين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مأرب.



فيما قالت قوات هادي إنها تمكنت من صد هجوم مكثف لقوات حكومة صنعاء في جبهة الكسارة بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.



هذا وحذر محافظ محافظة مأرب في حكومة صنعاء اللواء علي طعيمان قوات هادي من استخدام النازحين في أطراف المدينة كدروع بشرية ومنعهم من الانتقال إلى مناطق بعيدة عن المواجهات.



اللواء علي طعيمان أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن قوى العدوان رفضت السماح للنازحين في مأرب بالانتقال إلى مناطق أكثر أماناً وبعيدة عن المواجهات، مشيراً إلى أن قوات هادي استحدثت مرابضاً للمدفعية جوار بعض مخيمات النازحين في مأرب وعمدت على استغلال معاناتهم لأغراض سياسية منع قوى العدوان للنازحين بالانتقال إلى مناطق بعيدة عن المواجهات محاولة يائسة للمتاجرة بمعاناتهم.



وقال اللواء طعيمان، إن قوات هادي تستغل النازحين في مأرب كورقة ضغط إنسانية لوقف تقدم الجيش واللجان الشعبية، لافتاً إلى أن القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء حرصت منذ بدء عملياتها العسكرية على تجنيب المدنيين بمن فيهم النازحين ويلات الحرب والاستهداف.



وتايع، "عرضنا العديد من المبادرات لنقل مخيمات النازحين الواقعة بالقرب من مناطق الاشتباك إلى المناطق المحررة وضمان توفير الحماية اللازمة لهم أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن المواجهات إلا أن هناك توجيهات سعودية لقيادة المرتزقة في مأرب بمنع نقل النازحين من المخيمات الواقعة في الأطراف الغربية والشمالية للمحافظة".



إلى ذلك، تمكنت قوات حكومة صنعاء من استعادة السيطرة على عدد من المواقع في منطقة الأحكوم إثر هجوم على قوات الرئيس هادي في مديرية حيفان عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز.



في غضون ذلك، بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد صد الجيش واللجان لزحف جديد لقوات هادي في منطقة الكدحة الممتدة بين مديريتي المعافر ومقبنة عند الريف الجنوبي الغرب لمحافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي المهاجمة وتدمير 3 آليات عسكرية لهم.



وإلى محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، أكد مصدر عسكري 118خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحديدة بينها 10 غارات بطائرات حربية واستطلاعية.



وبحسب مصدر عسكري في حكومة صنعاء فقد شنت طائرات تحالف العدوان السعودي الحربية غارتين على مديرية اللحية شمالي غرب الحديدة.



فيما قصفت طائرات استطلاعية بـ8 غارات مناطق الدريهمي والفازة وكيلو 16 جنوب وشرق الحديدة، بالتزامن مع قصف مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحديدة بـ95 قذيفة مدفعية خلال الساعات الـ24 الماضية.