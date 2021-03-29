علوي: رضا الشعب خير تكريم للقوات المنتسبة الى وزارة الامن

جاء ذلك في بيان صادر عن حجة الاسلام علوي اليوم الاثنين، لمناسبة ذكرى ميلاد الامام المنتظر (عج) وانطلاق اسبوع تكريم القوات المنتسبة الى وزارة الامن الايرانية.



واذ قدم التهاني الى الشعب الايراني الابي وجميع العاملين بوزارة الامن بهذه المناسبة، اكد حجة الاسلام علوي ان اسبوع تكريم قوات الامن، فرصة متاحة لتسليط الضوء على جانب من جهود هؤلاء الشجعان في ساحات الجهاد والتضحية.



وتوجه وزير الامن بالخطاب الى الشعب الايراني، قائلا : انكم على علم بان قادة الدول الاستكبارية وعلى راسها امريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب واذنابهم والزمر المناوئة للثورة الاسلامية، استخدموا انواع الحيل والمؤامرات لاستهداف الشعب والنظام، لكن بفضل العلي القدير ومن خلال عمليات الاستشراف والاجراءات المناسبة التي اتخذتها القوات المنتسبة الى وزارة الامن، فقد تم احباط هذه المحاولات الواحدة تلو الاخرى.



واكد، انه خير تكريم لهذه الجهود والتضحيات يكمن بالتاكيد في نيل رضا الله تعالى وبقية الله الاعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وقبول سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب وارساء الامن على صعيد البلاد.



يذكر ان النصف من شعبان في كل عام، يصادف ذكرى ميلاد الامام الحجة المنتظر (عج) ويوم المستضعفين العالمي، وانطلاق اسبوع تكريم العاملين بوزارة الامن في ايران الاسلامية.