الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 آذار 2021 ساعة 21:42

علوي: رضا الشعب خير تكريم للقوات المنتسبة الى وزارة الامن

علوي: رضا الشعب خير تكريم للقوات المنتسبة الى وزارة الامن
جاء ذلك في بيان صادر عن حجة الاسلام علوي اليوم الاثنين، لمناسبة ذكرى ميلاد الامام المنتظر (عج) وانطلاق اسبوع تكريم القوات المنتسبة الى وزارة الامن الايرانية.

واذ قدم التهاني الى الشعب الايراني الابي وجميع العاملين بوزارة الامن بهذه المناسبة، اكد حجة الاسلام علوي ان اسبوع تكريم قوات الامن، فرصة متاحة لتسليط الضوء على جانب من جهود هؤلاء الشجعان في ساحات الجهاد والتضحية.

وتوجه وزير الامن بالخطاب الى الشعب الايراني، قائلا : انكم على علم بان قادة الدول الاستكبارية وعلى راسها امريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب واذنابهم والزمر المناوئة للثورة الاسلامية، استخدموا انواع الحيل والمؤامرات لاستهداف الشعب والنظام، لكن بفضل العلي القدير ومن خلال عمليات الاستشراف والاجراءات المناسبة التي اتخذتها القوات المنتسبة الى وزارة الامن، فقد تم احباط هذه المحاولات الواحدة تلو الاخرى.

واكد، انه خير تكريم لهذه الجهود والتضحيات يكمن بالتاكيد في نيل رضا الله تعالى وبقية الله الاعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وقبول سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب وارساء الامن على صعيد البلاد.

يذكر ان النصف من شعبان في كل عام، يصادف ذكرى ميلاد الامام الحجة المنتظر (عج) ويوم المستضعفين العالمي، وانطلاق اسبوع تكريم العاملين بوزارة الامن في ايران الاسلامية.
رقم : 924146
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
الإتفاقية بين ايران والصين هي قوة إقتصادية لكسر العقوبات الأمريكية
زهراء احمد- اسلام تايمز
29 آذار 2021
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
المراسلة معصومة فروزان
29 آذار 2021
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
29 آذار 2021
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
29 آذار 2021
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
29 آذار 2021
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
29 آذار 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المراسلة معصومة فروزان
28 آذار 2021
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
الولايات المتحدة تسعى لاستمالة المؤسسة العسكرية اللبنانية الى محورها
زهراء احمد- اسلام تايمز
27 آذار 2021
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
وزير الخارجية الصيني من طهران: علاقتنا مع إيران لن تتأثر
27 آذار 2021
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
الرئيس روحاني : نأمل ان نسلم البلد الى الحكومة القادمة بلا حظر
27 آذار 2021
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
27 آذار 2021
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..
27 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..