إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المصدر المطلع قوله إن "إيران لن توقف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة التي بدأت بها في مطلع يناير الماضي، إلا إذا رفعت الولايات المتحدة كل أشكال العقوبات".



وأضاف المصدر إن "التخصيب بنسبة 20 في المائة يتماشى مع الفقرة 36 ​​من خطة العمل المشتركة الشاملة ولن يتوقف إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات".



ةجاء هذا التصريح للمسؤول الإيراني ردا على تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت فيه عن مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن قوله إن "الأخيرة يخطط لتقديم اقتراح جديد لبدء محادثات مع إيران وحثها على التفاوض"، مشيراً إلى أن "هذا المقترح من المرجح أن يتم عرضه هذا الاسبوع".



وبحسب المسوؤل الأمريكي فإن "إدارة بايدن تركز جهودها على كيفية حث إيران للعودة إلى #المفاوضات وتنوي تقديم مقترح لها هذا الأسبوع لتشجيعها على التفاوض، والمقترح سيطلب من ايران وقف بعض أنشطتها النووية كتطوير اجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%".