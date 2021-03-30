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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 08:15

قوات الاحتلال تفرج عن أسير سوري محرر بعد اعتقاله لساعات

قوات الاحتلال تفرج عن أسير سوري محرر بعد اعتقاله لساعات
وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت المناضل المقت أثناء تواجده في مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم ومن ثم أفرجت عنه بعد التحقيق معه لساعات.

وقال المقت: بينما كنا اليوم في رحلة سياحية إلى مدينة القدس المحتلة للتعرف على آثارها ومعالمها التاريخية اعترضتنا قوات الاحتلال التي قامت بتحويل البلدة القديمة والأماكن المقدسة إلى معتقلات ومنعتنا من زيارة المسجد الاقصى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوجه عميد الأسرى السوريين بالتحية إلى سوريا شعباً وجيشاً، وقال أن قوات الاحتلال قامت باعتقاله وعائلته أثناء زيارتهم للمسجد الأقصى واقتادتهما إلى داخل البلدة القديمة وحققت معهما لبضع ساعات ثم أفرجت عنهما.

ولفت المقت إلى أن قوات الاحتلال تقوم بسد كل شوارع البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى مؤكداً أن القدس محاصرة ومدنسة بوجود الاحتلال الذي حول المدينة إلى ثكنة عسكرية كبيرة مستهجناً صمت العالم حيال هذه الانتهاكات الإسرائيلية لتهويدها.
رقم : 924199
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