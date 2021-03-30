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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 09:08

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي بحاجة الى قرار سياسي منها
وافادت البعثة ،في تقرير لها على موقعها على تويتر أمس الاثنين: ان ايران على اتصال مع سائر المشاركين في الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة.

واضافت البعثة: ليس هنالك اي مقترح لانضمام الولايات المتحدة من جديد للاتفاق النووي. ان هذا الامر بحاجة فقط الى قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة لتنفذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة وان تلتزم بالقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015).

وكان موقع "بوليتيكو" الإلكتروني قد ادعى ،مساء أمس الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم عرضًا جديدًا لإيران لكسر الجمود في الموضوع النووي.

وقال الموقع  إن مسؤولي إدارة بايدن سيقدمون اقتراحا جديدا هذا الأسبوع لبدء محادثات مع إيران.

وبحسب أحد المصادر ، فإن الاقتراح يدعو إيران إلى تعليق بعض الأنشطة النووية ، مثل العمل على أجهزة الطرد المركزي المتطورة وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة ، مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية.

وأكد المصدر أن العمل على تفاصيل الخطة مايزال مستمرا.
رقم : 924207
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