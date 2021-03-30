العراق.. اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

وجاء التعيين على وفق التشكيل التالي :



٠1 القاضي جاسم محمد عبود - رئيس هيأة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة.

٠2 القاضي سمير عباس - رئيس محكمة جنايات الأنبار بمنصب نائب رئيس المحكمة.

٠3 القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠4 القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠6 القاضي خلف أحمد رجب - رئيس الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

٠9 القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة.

10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

٠12 القاضي منذر إبراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة.

٠13 القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة.