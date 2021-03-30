العراق.. اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

وجاء التعيين على وفق التشكيل التالي :
٠1 القاضي جاسم محمد عبود - رئيس هيأة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة.
٠2 القاضي سمير عباس - رئيس محكمة جنايات الأنبار بمنصب نائب رئيس المحكمة.
٠3 القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
٠4 القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
٠6 القاضي خلف أحمد رجب - رئيس الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
٠9 القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة.
10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة.
11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة.
٠12 القاضي منذر إبراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة.
٠13 القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة.