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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 10:12

ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية

ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
ووصف ظريف في حديث لصحيفة "إعتماد" الإصلاحية، ما جرى تداوله بأنه "شائعات ومزاعم"، مضيفاً وهو يسخر مما يتناقله الإعلام المحلي "ربما من وجهة نظرة مروجي تلك الشائعات، اتيت الآن من  طاجيكستان في رحلة انتخابية!".

وأضاف ظريف "إنني أحث جميع مروجي الشائعات ومنتجي المسلسلات ورواة القصص على السماح لوزير الخارجية بالقيام بواجباته ومهامه بعيدًا عن الهوامش الضارة من أجل المصلحة الوطنية".

ووصل وزير الخارجية الإيراني في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي إلى طاجيكستان للمشاركة في المؤتمر التاسع لمبادرة "قلب آسيا- مسار اسطنبول".

وكان مدير الشؤون السياسية في وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، محمد مهدي توسلي، أفاد بأن ظريف شكل فريق حملته الانتخابية، وبدأت هذه الحملة تؤتي ثمارها.

وفي 14 من مارس/آذار الجاري، أفاد موقع "نامه نيوز" الإيراني، إن جواد ظريف سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ويعول التيار الإصلاحي كثيراً على ترشح محمد جواد ظريف كونه من الصعب جداً الوصول إلى مرشح يتفق عليه في ظل إنقسام بين الأحزاب الإصلاحية.

 
رقم : 924223
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