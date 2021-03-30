فلسطين.. حركة فتح تسجل قائمتها الانتخابية

وقال الأحمد إن "اللجنة المركزية عقدت، اليوم، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس وهي في انعقاد دائم".



وأضاف أن "فتح، اتخذت قرار بتغيير المعايير داخل الحركة لاختيار المرشحين، وتشكيل لجنة لدراسة القرارات"، دون مزيد من التوضيح.



وأشار إلى أن "اللجنة تدرس القرارات المتخذة سابقا، ومنها عدم ترشح القيادات الحالية والوزراء السابقون والحاليون".



وقال الأحمد: "مساء الثلاثاء تكون قائمة الحركة جاهزة من 132 عضوا، وتسلم الأربعاء للجنة الانتخابات المركزية".



وشدد على أن "فتح عازمة بالمضي قدما بالعملية الانتخابية ولا رجعة في ذلك".



وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة الانتخابات أنها تلقت طلبات ترشح 15 قائمة، حيث تم قبول 5، ويجري دراسة البقية.



كما أعلنت حركة "حماس"، أنها سجلت قائمتها تحت اسم "القدس موعدنا".



وفي 20 آذار الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية وتستمر حتى مساء الأربعاء 31 آذار الجاري.



ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب.​​​​​​​​​​​​​​