إيران: التأخر في رفع العقوبات يقلل فرصة إحياء الاتفاق النووي

وأوضح ربيعي في مؤتمر صحافي بشأن وجود تواصل مع إدارة الرئيس جو بايدن لرفع العقوبات عن إيران "رفع العقوبات يتطلب إجراءً عمليًا، وإذا كان لدى الولايات المتحدة عرضًا أفضل لا يتطلب مفاوضات، فيمكنها مشاركته معنا عبر القنوات الرسمية وسننظر فيه بجدية".



وتابع "فيما يتعلق بالاتصال المباشر المحتمل بين حكومة الولايات المتحدة وإيران لرفع العقوبات، لم نتلق أي معلومات جديدة في هذا الصدد"، مشيراً إلى أنه "لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات بالكامل عن إيران، وإن التأخر في رفع العقوبات يقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي".



وبين المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن حكومة بلاده لن توقف جهودها لرفع العقوبات الأمريكية حتى آخر يوم من عملها، وقال إن "عقد اجتماع مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات وعودة جميع الأطراف لالتزاماتهم، حتى لو لم يكن ضاراً، ليس ضرورياً أو مفيداً.. ونعتقد أن العودة إلى الالتزامات ليست معقدة بأي حال من الأحوال ولا تتطلب اجتماعًا تفاوضيًا".



وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت أمس الاثنين عن مسؤول أمريكي، قوله إن "إدارة بايدن تركز جهودها على كيفية حث إيران للعودة إلى المفاوضات وتنوي تقديم مقترح لها هذا الأسبوع لتشجيعها على التفاوض".



وأضاف المسؤول إن "المقترح سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية كتطوير أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل رفع جزء من العقوبات".



