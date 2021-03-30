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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 12:19

المغرب.. 40 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

المغرب.. 40 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا
وقالت مديرية الصحة بمدينة الداخلة أقصى جنوب المغرب، أن "حوالي 40 شخصا أصيبوا بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة مؤخرا ببريطانيا.

وأضافت أن "الحالة الصحية لجميع الحالات مستقرة، ولا تدعو للقلق، حيث توجد قيد العزل الصحي، ويتم التعامل معها ومع مخالطيها وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا".

وأكدت أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى منطقة الداخلة للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة، كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي.

وأهابت المديرية بالمواطنات والمواطنين المواظبة على الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية المعمول بها.

وكان المغرب قد أعلن، الاثنين، عن تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية أسبوعين إضافيين اعتبارا من 30 آذار، ووقف الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، لتضاف إلى قائمة تضم 36 بلدا علق المغرب الرحلات الجوية معها.

وسجل المغرب الاثنين 9 وفيات بفيروس كورونا و97 إصابة جديدة و233 حالة تعاف، فيما بلغ العدد الإجمالي للمغاربة المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا 4 ملايين و302 ألفا إلى حدود الاثنين من بينهم 3 ملايين 445 ألفا تلقوا الجرعة الثانية.
مصدر : وكالات
رقم : 924248
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