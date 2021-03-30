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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 12:31

كوريا الجنوبية ترد على انتقادات شقيقة زعيم كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية ترد على انتقادات شقيقة زعيم كوريا الشمالية
ونقلت مصادر صحفية كورية جنوبية عن مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي قوله إن "المكتب عبر عن أسفه"، معربا عن "الأمل في أن تظهر كوريا الشمالية أيضا نيتها للحوار".

وكانت كيم يو جونغ قد وصفت سلوك رئيس كوريا الجنوبية بـ"الوقح"، منتقدة تصريحاته بشأن تجربة الشمال الصاروخية الأخيرة.

وفي بيان، قارنت شقيقة كيم مواقف الرئيس الجنوبي، مون جيه إن، الذي اعتبر أن "تجربة إطلاق الصواريخ الباليستية التي أجراها معهد علوم الدفاع في الجنوب هي من أجل السلام والحوار في شبه الجزيرة الكورية، لكن تجربة أكاديمية علوم الدفاع الصاروخية في الشمال هي أمر غير مرغوب فيه وتثير قلقا بين الناس في الجنوب وتسمم أجواء الحوار".

وقالت كيم يو جونغ إنها "لا تستطيع إخفاء دهشتها من وقاحة مثل هذا السلوك غير المنطقي وهو بالضبط نفس المنطق الشبيه بمنطق العصابات الأمريكي الذي يلوم حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وتهديدا للمجتمع الدولي".
مصدر : وكالات
رقم : 924249
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