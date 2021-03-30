قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران

واضاف اللواء سلامي ،في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء في مؤتمر تكريم شهداء محافظة يزد (وسط البلاد): الحرب العسكرية مع ايران خرجت من مخيلة العدو وهو ما عاد يفكر بها حتى في احلامه لأنه يدرك أننا جاهزون لهزيمته.



وتابع اللواء سلامي: "ايران ستكون مقبرة للمعتدين وميدانا لاخفاقات وهزائم الاعداء المتوالية، وانها تحررت من ربقة العدو ونحن منتصرون سواء برفع الحظر او عدم رفعه".



وأضاف قائد حرس الثورة الاسلامية: "سنبقى في الساحة ونمضي قدما من اجل صنع حضارة عظيمة لايران ولا يهمنا الحظر ولا نحتاح الاتفاق النووي".