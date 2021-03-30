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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 12:41

قائد الحرس الثوري: إيران ستكون مقبرة للمعتدين

قائد الحرس الثوري: إيران ستكون مقبرة للمعتدين
وقال اللواء سلامي "الحرب العسكرية ضد ايران خرجت من مخيلة العدو وهو لم يعد يفكر بها حتى في احلامه لأنه يدرك أننا جاهزون لهزيمته"، مضيفاً "إيران ستكون مقبرة للمعتدين وميدانا لاخفاقات وهزائم الاعداء .. ونحن انتصرنا سواء رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنّا أم لم ترفع، ففي حال واصلت العقوبات علينا سنصل الى الإكتفاء الذاتي ".

وأضاف اللواء سلامي "لقد تحررت إيران من ربقة  العدو ونحن منتصرون سواء برفع الحظر أو عدم رفعه"، مبيناً "سنبقى في الساحة ونمضي قدماً من أجل صنع حضارة عظيمة لإيران ولا يهمنا الحظر ولا نحتاج الاتفاق النووي".
مصدر : وكالات
رقم : 924252
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