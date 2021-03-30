قائد الحرس الثوري: إيران ستكون مقبرة للمعتدين

إيران (إسلام تايمز) - أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الثلاثاء، إن إيران تحررت من رقبة العدو وهي منتصرة سواء تم رفع العقوبات أو لا، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشدداً أن إيران ستكون مقبرة للمعتدين.