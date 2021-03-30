في يوم الأرض .. القدس لنا

و"يوم الأرض" تسمية تُطلق على أحداث وقعت في 30 آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين خلال احتجاجات على مصادرة إسرائيل 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب.



وفي مثل هذا التاريخ، يخرج الفلسطينيون، لإحياء هذه الذكرى، بسلسلة من الفعاليات الشعبية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



غير أن الفلسطينيين يحتكمون، اليوم، على أرض أقل بنسبة 15 % من إجمالي مساحتها الإجمالية المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة، بعدما باتت “مُشققة” بالطرق الاستيطانية الالتفافية والحواجز العسكرية والمستوطنات المترامية ضمن 503 مستوطنات، منها 29 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.



وتذهب النسبة الأكبر من المساحة الفلسطينية المنهوبة إسرائيلياً؛ طبقاً لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، للمستوطنات التي تسيطر على مناطق نفوذ تبلغ نسبتها حوالي 9.3 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يخدمها شبكة طرق على مساحة 2.3 % من الضفة الغربية.



وتسيطر سلطات الاحتلال، أيضاً، على 40 % من مساحة الضفة الغربية بدعوى أنها “أراضي دولة”، وعلى 20 % أخرى بدعوى أنها “مناطق عسكرية مغلقة”، فضلاً عن المساحات الفلسطينية الشاسعة المصادرة لإقامة المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تحوي أكثر من 228 ألف و500 مستوطن.



وتستغل سلطات الاحتلال فعلياً “أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 % من مساحة الأراضي فقط”، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



ومنذ العام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من “مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنوياً”، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.



وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على مناطق “ج”، التي تشكل حوالي 62 % من مساحة الضفة الغربية، وتتمتع بالإمكانات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، خلافاً لمنطقة “أ” التي حصر السلطة الفلسطينية ضمنها، وهي تضم مساحة المدن والقرى والمخيمات.



ويمضي الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والمستوطنات، ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية. ويشكل الاستيطان أحد أكبر التحديات الثقيلة أمام الفلسطينيين؛ وسط دعوات فلسطينية متواترة مؤخراً لإنهاء الانقسام، الممتد منذ العام 2007، لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مقدرين بأهمية خوض الانتخابات التشريعية المقبلة كخطوة في طريق تحقيق الوحدة الوطنية.



وفي سياق متصل أطلقت كلية مجتمع الأقصى، اليوم الثلاثاء، حملةً الكترونيةً بعنوان "الأرض لنا" إحياءً لذكرى يوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من شهر مارس/آذار من كل عام.



ففي ظل مساعي الاحتلال "الإسرائيلي" اليومية بالاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، تأتي ذكرى يوم الأرض 30/آذار، لتحيي في ذاكرة الشعب الفلسطيني حقهم على ضرورة استرجاع أراضيهم المسلوبة بجميع أساليب وطرق المقاومة المشروعة وإيقاف المد الإسرائيلي وخاصة في قرى ومحافظات الضفة الغربية وأراضي 48.



فذكرى يوم الأرض، جاء بعد انتفاضة الجماهير العربية في الأراضي المحتلة 1948، بهبة ضد الاحتلال، رفضاً لقرارات أصدرها وكان يريد من خلالها الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضيهم، من أجل اقتلاعهم منها والعمل على تهويدها.



وأوضحت الدكتورة والمحاضرة الجامعية في كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة "عدلات الشيخ"، أن الحملة انطلقت برعاية طلبة قسم العلاقات العامة في الكلية، الساعة التاسعة صباحًا إلكترونيًا على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الأوضاع في قطاع غزة.



وقالت الشيخ في حديث صحفي أن الفكرة نبعت من قلب المعاناة التي ما زال يعيشها الفلسطينيون صباح مساء، ومحاولات الاستيلاء ومصادرة الأراضي يوميًا وخصوصًا في الضفة الغربية وأراضي 48.



وبينت الشيخ، أن السبب الرئيسي لانطلاق الحملة، هو إحياء ذكرى الملحمة التاريخية التي خاضها الفلسطينيون في أراضي 48 منذ عام 1976، كما تأتي إيمانًا من الكلية وطلبتها بأهمية تذكير الفلسطينيين في إحياء يوم الأرض، وخاصةً في ظل استمرار المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري، واستغلاله لجائحة كورونا في قضم المزيد من الأراضي وإقامة المستوطنات، والتأكيد على أن الفلسطينيين لا يوقفهم شيء عن المواصلة في المقاومة بجميع أشكالها وخاصةً في ظل جائحة كورونا.



وأكدت، أن هدفهم من الحملة هو تذكير مجتمعنا الفلسطيني بالمؤامرة التي ارتكبها الاحتلال في 30/ آذار 1976، والتأكيد على أن الصغار لا ينسون، فطلبة الكلية الذين كانوا أطفالًا في وقتها كبروا والآن يخوضون حملة عنها وعن تاريخها كأنهم عايشوا أحداثها.



وبدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن كل محاولات الالتفاف على الحق الفلسطيني لن تنجح، سواء كان ذلك بالعدوان المباشر أو كان ذلك بتزوير الوثائق وادّعاء ملكية عقارات وأراض أو حتى كان ذلك بالاستقواء ببعض الأنظمة التي طبعت مع المحتل وطعنت فلسطين وأهلها في الظهر.



وتوجهت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء (30-3)، بمناسبة الذكرى الـ 45 لـ "يوم الأرض"، بالتحية إلى أبناء الشعبنا الفلسطيني المقاوم في الضفة وغزة والقدس والـ 48 والشتات، مثمنة تضحياته الجسام في سبيل التمسك بحقوقه والمحافظة على هويته والتشبث بأرضه ومقاومة محاولة الطمْس وكل أشكال التطبيع.



كما ثمنت الحركة موقف الشعب الفلسطيني الذي يمضي قدمًا وفي خطى متسارعة نحو نبذ كل ما فيه تفرقة، ساعيًا نحو وحدة أرضه ومصيره المشترك وحتمية العودة ورفض الوصاية والتوطين.



وبينت أن ذكرى يوم الأرض ستظل محل إجماع فلسطيني حاشد بين كل الفصائل والقوى الفلسطينية، مضيفة "سنجعل منها محطة مهمة فالعمل على مصالحة حقيقية تستلهم من دم الشهداء معنى الانتماء والتمسك بالحقوق، ورفض التنازل عن أي ذرة تراب، وتقدير الفلسطيني، وتدنيس المحتل، ورفض التعاون أو التنسيق معه مهما كان الثمن".



وطالبت "حماس" الأمة العربية والإسلامية -قادةً وشعوبًا- أن يجعلوا فلسطين قضيتهم المركزية التي تذوب على صخرتها كل التناقضات والخلافات والمصالح الضيقة، لأنها قضية المسجد الأقصى والقدس التي وحدت الأمة في كثير من الأزمان بعد عقود من الفرقة والضعف والتشتت. ونؤكد هنا على رفضنا التام لكل خطوات التطبيع أو أي خطوة تقارب نحو المحتل.