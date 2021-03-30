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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 13:56

الرئيس روحاني: الأميركيون لا يزالون يواصلون عار الحظر

الرئيس روحاني: الأميركيون لا يزالون يواصلون عار الحظر
واشار روحاني ،في كلمته اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة تنظيم السوق في البلاد: ان الجميع يعلم ان إيران عاشت في ظل السنوات الثلاثة الاخيرة حربا اقتصادية لامثيل لها ، ولو أن هذه الحرب شنت على أي بلد آخر لانهار اقتصادها.

وتطرق روحاني الى ظروف الحظر وتدني اسعار النفط خلال العامين الاخيرين، موضحا ان هذه الظروف لم تشهدها البلاد منذ انتصار الثورة الاسلامية ، بحيث ان بعض الدول وبحجة كورونا لم تسلم ايران المواد الغذائية التي اشترتها سابقا ودفعت ثمنها ، وعندما ارادت تسليمها في وقت لاحق كانت اسعار هذه المواد قد ارتفعت .

واوضح الرئيس الايراني ان سياسة حكومته ومنذ عام 2018 وهو عام تضاعف الحرب الاقتصادية ، كانت تستهدف توفير السلع وتنظيم السوق والاشراف عليه بشكل دقيق، وتأمين العملة الصعبة لاستيراد السلع الضرورية.

واشار روحاني الى ان جلسة تنظيم السوق لهذا اليوم هيأت الظروف المناسبة 95 - 97 بالمئة لتوفير مئة سلعة مهمة جدا لحياة الناس.

وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على أن الحكومة وخاصة وزارة الجهاد الزراعي والوزارات المختصة قادرة على مواجهة وحل المشاكل الاقتصادية وتقليل معاناة المواطنين رغم استمرار الحظر وتداعيات كورونا.
رقم : 924269
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