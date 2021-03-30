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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 15:02

حماس: كل محاولات الالتفاف على الحق الفلسطيني لن تنجح

حماس: كل محاولات الالتفاف على الحق الفلسطيني لن تنجح
وتوجهت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء (30-3)، بمناسبة الذكرى الـ 45 لـ "يوم الأرض"، بالتحية إلى أبناء الشعبنا الفلسطيني المقاوم في الضفة وغزة والقدس والـ 48 والشتات، مثمنة تضحياته الجسام في سبيل التمسك بحقوقه والمحافظة على هويته والتشبث بأرضه ومقاومة محاولة الطمْس وكل أشكال التطبيع.

كما ثمنت الحركة موقف الشعب الفلسطيني الذي يمضي قدمًا وفي خطى متسارعة نحو نبذ كل ما فيه تفرقة، ساعيًا نحو وحدة أرضه ومصيره المشترك وحتمية العودة ورفض الوصاية والتوطين.

وبينت أن ذكرى يوم الأرض ستظل محل إجماع فلسطيني حاشد بين كل الفصائل والقوى الفلسطينية، مضيفة "سنجعل منها محطة مهمة فالعمل على مصالحة حقيقية تستلهم من دم الشهداء معنى الانتماء والتمسك بالحقوق، ورفض التنازل عن أي ذرة تراب، وتقدير الفلسطيني، وتدنيس المحتل، ورفض التعاون أو التنسيق معه مهما كان الثمن".

وطالبت "حماس" الأمة العربية والإسلامية -قادةً وشعوبًا- أن يجعلوا فلسطين قضيتهم المركزية التي تذوب على صخرتها كل التناقضات والخلافات والمصالح الضيقة، لأنها قضية المسجد الأقصى والقدس التي وحدت الأمة في كثير من الأزمان بعد عقود من الفرقة والضعف والتشتت. ونؤكد هنا على رفضنا التام لكل خطوات التطبيع أو أي خطوة تقارب نحو المحتل.
مصدر : وكالات
رقم : 924280
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