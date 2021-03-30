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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 15:22

هنية: المقاومة خيار واقعي استطعنا من خلاله أن نحرر أرض غزة والأسرى

هنية: المقاومة خيار واقعي استطعنا من خلاله أن نحرر أرض غزة والأسرى
وقال هنية خلال المؤتمر الطلابي الدولي الثاني"دور الهيئات الطلابية والشبابية في نصرة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع"، إن المقاومة خيار واقعي استطعنا من خلاله أن نحرر أرض غزة والأسرى.

وشدد هنية على تمسك الحركة بالمقاومة حتى التحرير وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني، مؤكداً على وجود توافق على شكل المقاومة وكل الخيارات مفتوحة وعلى الطاولة.

وأضاف: "شعبنا يواجه مخططات تصفية القضية سواء بالضم او صفقة القرن والتطبيع وتقسيم الأقصى".

وتابع: "جادون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة ومخرجات الامناء العامين، مبيناً أن الانقسام شكل استثنائي من تاريخ الشعب الفلسطيني".

وأكمل: "التمسك بالثوابت والاستمرار بالمقاومة الشاملة وحماية الوحدة هي ركائز أساسية".

وأشار هنية إلى أن حركة حماس متمسكة بإعادة بناء منظمة التحرير من بوابة مجلس وطني جديد.
مصدر : وكالات
رقم : 924289
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