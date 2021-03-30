واشنطن تؤكد دعمها للمفاوضات بين المغرب والبوليساريو

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب وزير الخارجية الأمريكي مساء الإثنين، عقب اجتماع مغلق عبر دائرة تلفزيونية بين بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وذكر البيان أن بلينكن أكد لغوتيريش دعم بلاده للمفاوضات السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وحثه على الإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء.



وأعلنت الأمم المتحدة في مايو/ أيار 2019 استقالة مبعوثها الخاص إلى الصحراء، الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر لأسباب صحية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا حتى الآن.



وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتعهدت وزارة الخارجية الأمريكية وقتها بفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة أقصى جنوب الإقليم، فيما التزمت الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن الصمت حيال ذلك الاعتراف حتى الآن.



وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول الخلاف إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.



وأعلنت “البوليساريو” بشكل أحادي، قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير/ شباط 1976، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، دون الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.



وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.



وحسب موقع "الاعلام الحربي المركزي" على اليوتيوب، قال كاربوف إن "الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري "سراقب و"ميزناس" في محافظة إدلب، وفي معبر "أبو زيدين" في محافظة حلب، التي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور".



وأضاف: ان "التنظيمات الإرهابية التي كثفت نشاطها في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية تقوم بقصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج".



وأشار إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، فإنه اعتبارا من اليوم، سيتم تعليق عمل هذه الممرات الإنسانية، لحين استقرار الوضع وتهيئة الظروف التي تضمن سلامة المواطنين".