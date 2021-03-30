صنعاء: منع العدوان سفن المساعدات من دخول 'الحديدة' قرصنة بحرية

واضاف عبد السلام، ان منع العدوان لسفن المساعدات الانسانية من الدخول الى ميناء الحديدة قرصنة بحرية وانتهاك لحق الشعب اليمني.



وتابع رئيس الوفد اليمني المفاوض، ان وسائل إعلام العدوان السعودي تزعم اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء جيزان جنوب السعودية.



وكان عبد االسلام قد أكد في وقت سابق الاثنين في تغريدة له على "تويتر"، أن لا مكان لأنصاف الحلول فيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن، وإن "عدم الرغبة في فصل الملف الإنساني عن غيره من الملفات دلالة على عدم الجدية في التوصل لحل سلمي شامل وعادل".



وشدد عبد السلام على موقف الوفد الوطني الثابت بعدم إخضاع الملف الإنساني لأي مقايضة بالمطلق.



وكان رئيس الوفد الوطني أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحصار لا يجب أن يكون موجودا بأي حال من الأحوال كونه مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نقبل أي مقايضة للوضع الإنساني مقابل أي عنوان آخر".