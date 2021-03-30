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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 17:56

بيسكوف: لا حديث عن توحيد روسيا وبيلاروس

بيسكوف: لا حديث عن توحيد روسيا وبيلاروس
وقال بيسكوف في حوار مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" نشر اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عن إمكانية توحيد روسيا وبيلاروس: "بالطبع، لا أحد يتحدث عن ذلك، هذا الأمر ليس منصوصا عليه (في أي وثيقة)".

وأشار بيسكوف إلى أن معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس حددت سلسلة معينة من الخطوات لتعميق التكامل، واتفقت حكومتا البلدين على مجموعة من خرائط الطرق التي تقترح خطوات إضافية في هذا الاتجاه.

وأضاف: "لا يوجد حديث عن التوحيد. لكننا مقتنعون بأن أكبر قدر ممكن من التكامل العميق سيكون في مصلحة كل من الروس والبيلاروسيين".

وتعليقا على الوضع في بيلاروس التي رفضت المعارضة فيها الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي وشنت حملة احتجاجات، قال بيسكوف إن روسيا لم تتدخل "وليس لديها خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس"،

وأضاف: "لكننا جميعا بقلوبنا وبأرواحنا مع إخواننا البيلاروسيين، لأننا حقا شعب واحد عمليا".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تحدث علنا ​​عن خطط لإجراء إصلاح دستوري في البلاد وأن "هناك توقعات معينة في هذا الصدد"، لكن تحديد مسار تطور الأوضاع شأن داخلي بيلاروسي.
مصدر : وكالات
رقم : 924318
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