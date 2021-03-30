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الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 17:58
تدمير نفق لـ'داعش' في ديالى
وقال اعلام الحشد في بيان، ان "الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، دمرت نفق لداعش في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى".
واضاف البيان ان "عناصر داعش كانتتستغل النفق للتنقل والتخفي في عملياتها الاجرامية شمال شرق ديالى".
مصدر :
وكالات
رقم :
924319
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