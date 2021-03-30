الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 آذار 2021 ساعة 18:38

جهانغيري : اميركا مجبرة للعودة الى الاتفاق النووي والغاء الحظر

جهانغيري : اميركا مجبرة للعودة الى الاتفاق النووي والغاء الحظر
واضاف جهانغيري في تصريح له اليوم الثلاثاء : ان الاقتصاد الايراني القائم على الانتاج المحلي، من شانه ان يحقق الانجازات ويبلغ مرحلة الازدهار في ضوء الخطط التنموية المحددة خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار 2021).

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى شعار "الانتاج، الدعم وازالة العراقيل"، الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الجديد في البلاد.

واكد، انه بتحقيق هذا الشعار ستتوفر الظروف لتطوير الانتاج الوطني؛ لافتا الى ضرورة دعم المصنعين والمنتجين الذين واصلوا جهدهم خلال ظروف الحظر العصيبة وعدم التخلي عنهم.

واضاف : ان الحرب الاقتصادية الاميركية، حالت دون توريد ما يبلغ الفين و500 نوعا من السلع الى ايران؛ الامر الذي اتاح فرصا مواتية للمنتجين المحليين من اجل السيطرة على الإنتاج والسوق.

وشدد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بان هذه الانجازات اظهرت مدى فشل سياسة الضغوط القصوى الامريكية؛ مردفا ان واشنطن مضطرة على العودة الى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن البلاد.
رقم : 924328
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران
قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران
30 آذار 2021
قائد الثورة الإسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الإسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021
ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
30 آذار 2021
باحث سوري: محور الشر وأنصاره في تقهقر في ظل صمود محور المقاومة
باحث سوري: محور الشر وأنصاره في تقهقر في ظل صمود محور المقاومة
المراسلة معصومة فروزان
30 آذار 2021
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
30 آذار 2021
الإتفاقية بين ايران والصين هي قوة إقتصادية لكسر العقوبات الأمريكية
زهراء احمد- اسلام تايمز
29 آذار 2021
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
المراسلة معصومة فروزان
29 آذار 2021
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
29 آذار 2021
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
29 آذار 2021
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
29 آذار 2021
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
29 آذار 2021
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق: أمريكا تحجب الإعلام المقاوم لمنع تغطية جرائمها
المراسلة معصومة فروزان
28 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..