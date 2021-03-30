تركيا تطلق كلاب شرسة على قرى سورية حدودية

وقالت مصادر محلية بريف الحسكة أنه في ساعات الصباح الأولى امس الاثنين، أطلق الاحتلال التركي ما يقارب 50 كلباً شرساً باتجاه قرى ريف مدينتي الدرباسية وعامودا شمالي غربي الحسكة عبر باب قرية خرزة الحدودي مع تركيا 14 كم شرق مدينة الدرباسية، لترويع الأهالي.



وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الكلاب التي تطلقها قوات الاحتلال التريكي بشكلٍ مستمر تُشكّل خطراً على الأهالي من الناحية الصحيّة والأمنية معتقدين أنّها تحمل أمراض مُعدية.



يُذكر أنّ هذه هي المرة الخامسة التي يطلق فيها الاحتلال التركي كلاباً شرسة على قرى سورية، حيث كانت آخر مرة أطلق فيها الاحتلال التركي الكلاب في الـ21 كانون الثاني من العام الجاري.