العراق (إسلام تايمز) - نفت مصادر عراقية مقربة من هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إصابة رئيس هيئة أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم "أبو فدك" بفيروس كورونا المستجد.