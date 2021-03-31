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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 06:55

مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا

مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
وقالت المصادر في حديث لموقع "إسلام تايمز"، إن "الحاج أبو فدك المحمداوي أصيب الانفلونزا الموسمية وإن التحليلات التي أجراها تثبت ذلك"، مضيفة إنه "امتنع عن استقبال الضيوف كإجراح احترازي".

وكانت مواقع إخبارية زعمت في وقت سابق عن إصابة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي الحاج " أبو فدك المحمداوي " بفايروس كورونا، مشيرة إلى أنه "قام بحجر نفسه في مقر الحشد الشعبي بالمنطقة الخضراء".

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، أعلنت قيادة الحشد الشعبي تعيين "أبو فدك" رئيسا لهيئة أركان الهيئة خلفا للشهيد القائد الحاج جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) الذي اغتالته الولايات المتحدة بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في يناير من العام ذاته برفقة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني.
رقم : 924377
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