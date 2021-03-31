إصابة مسؤول إيراني بكورونا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، إنها سجلت 91 وفاة مع 10 آلاف و250 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الوفيات إرتفع إلى 62 ألف و569 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من مليون و875 ألف شخصاً.



وبحسب إحصائيات وزارة الصحة يوجد 3953 شخصاً من المصابين في المستشفيات يعانون من أوضاع صحية حرجة للغاية.



كما حذر وهاب زاده، اليوم، الإيرانيين من السفر إلى تركيا، وقال "جميع المدن التركية تُصنف ضمن دائرة المناطق الحمراء من حيث خطورة تفشي فيروس كورونا، رغم ذلك فإن كافة الرحلات الجوية الى تركيا تسير بشكل اعتيادي".



وأضاف "السياح الذين يقصدون تركيا يمكن أن يحملوا السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس وبعد عودتهم قد يتسببوا بأزمة خانقة أخرى في البلاد".



وكانت وزارة الصحة الإيرانية قالت في وقت سابق إن البلاد دخلت في الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في 19 من فبراير/شباط 2020، بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمدينة قم وسط البلاد.