إيران ترفض عرضاً أمريكياً لإحياء الاتفاق النووي

ونقل الموقع في تقرير له عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "واشنطن أبلغت طهران أنها مستعدة للقيام بخطوات متبادلة في الملف النووي"، مضيفين إن "الادارة الأمريكية أبلغت ايران استعدادها لعودة متزامنة لالتزام كامل ببنود الاتفاق النووي".



وأشار المسؤولين الأمريكيين إن "الخطوات المقترحة تضمنت الإفراج عن أموال إيرانية مقابل وقفها بعض خروق الاتفاق النووي وإيران رفضت".



وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، إن واشنطن ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لإحراز تقدم مع إيران، مبيناً إن "هذا قد يستغرق وقتا أحياناً".



وتقول إيران إن إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018 لا يتطلب مفاوضات، مؤكدةً أن رفع العقوبات الأمريكية عن طهران سيدفع الاخيرة للالتزام ببنود الاتفاق.