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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 07:37

ماكرون وميركل وبوتين يبحثون الملف النووي الايراني

ماكرون وميركل وبوتين يبحثون الملف النووي الايراني
وجاء في بيان عن الكرملين أن بوتين بحث مع ميركل وماكرون حال العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث "أكد الجانب الروسي استعداده لاستعادة التعاون الطبيعي وغير المسيس بين روسيا والاتحاد الأوروبي اذا أبدى الطرف المقابل اهتماما بذلك".

وأعير اهتمام خاص "لمهمة توحيد الجهود في محاربة الخطر المشترك، وهو جائحة فيروس كورونا".

كما ركز الزعماء اهتمامهم على "الإجراءات لمنع انتشار المرض، وتم التطرق إلى آفاق تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي والتوريدات المحتملة للقاح وإنتاجه المشترك في دول الاتحاد".

موسكو قلقة إزاء التصعيد بشرق أوكرانيا

وتبادل الزعماء الآراء حول الوضع في أوكرانيا، حيث جرى التأكيد على عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك للتسوية.

وأكد الرئيس بوتين على أهمية تنفيذ كييف للاتفاقيات التي تم التوصل إليها على مستوى القمة، كما أعرب الجانب الروسي عن قلقه إزاء "التصعيد في منطقة دونباس الناجم عن الاستفزازات من قبل أوكرانيا".

وشدد بوتين على عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون بيلاروس.

ملفات ليبيا وسوريا وإيران

وبحث الزعماء مسائل التسوية في ليبيا، حيث تم "تأكيد ضرورة التزام الأطراف المتنازعة بوقف القتال، وعبروا عن أملهم بأن يصبح تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية الموحدة خطوة هامة لتفعيل العملية السياسية الفعالة بمشاركة كافة القوى السياسية الليبية الأساسية".

وجاء في بيان الكرملين أنه تمت الإشارة كذلك إلى أن "الوضع في سوريا يستمر بالتوجه نحو الاستقرار، وهناك قضايا ملحة متعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".

وأكد الزعماء تأييدهم للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتنسيق الخطوات على هذا الصعيد.

وأشار الكرملين إلى أن المباحثات جرت "في جو عملي وصريح وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك حول كامل جدول الأعمال".
رقم : 924394
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