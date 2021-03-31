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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 07:38

عبدالسلام يحذر تحالف العدوان من استمرار المساومة بالملف الإنساني

عبدالسلام يحذر تحالف العدوان من استمرار المساومة بالملف الإنساني
وقال عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر": "يساوموننا على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل، يساومون باسم السلام لنشترك معهم في ظلم الشعب، ولن يتحقق السلام".

وأضاف: "نكرر القول: تلك حقوق إنسانية لا تقبل المساومة، ومن حق شعبنا اليمني أن ينعم بحقوقه الإنسانية كافة ككل الشعوب"، لافتاً إلى أن شعبنا اليمني "لا يعدم الوسيلة لتحقيق ذلك وأكثر بإذن الله".

وكان رئيس الوفد الوطني أشار في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن "منع تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الأمم المتحدة والمفتشة من الدخول إلى ميناء الحديدة إجراء تعسفي مخالف للقانون الدولي وانتهاك لحق الشعب اليمني المشروع".

واعتبر ذلك "قرصنه بحرية مكشوفة وإجرام لا مثيل له"، مؤكداً أن استمرار ذلك الإجراء "يفضح كل مدع للإنسانية ويعرقل كل نوايا السلام".
رقم : 924395
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