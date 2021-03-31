تعاون تجاري بين سوريا والأردن قريبا

وأفادت غرفة تجارة الأردن في بيان بأنه تم الاتفاق خلال المباحثات على تبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة بين البلدين لتشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري تمهيداً لعقد اجتماع بين أصحاب الأعمال من البلدين.