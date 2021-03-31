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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 07:40
تعاون تجاري بين سوريا والأردن قريبا
وأفادت غرفة تجارة الأردن في بيان بأنه تم الاتفاق خلال المباحثات على تبادل المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة بين البلدين لتشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري تمهيداً لعقد اجتماع بين أصحاب الأعمال من البلدين.
مصدر :
وكالات
رقم :
924396
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