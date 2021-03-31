مسؤول الإعلام في ‘‘فتح‘‘ ينفي فصل البرغوثي

ونشر الجاغوب الخبر عبر صفحته على موقع فيسبوك ووسمه بكلمة (مزور)، في نفي واضح للخبر، في حين كشفت مصدر فلسطيني مقرب من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، أن الأخير قرر تشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية، بمعزل عن الحركة.



وذكرت مصادر صحفية أن القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي طلب من مقربين منه ومن زوجته ونجله تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته مع الحركة.



وقالت المصادر إن الحوار بين البرغوثي ومركزية حركة فتح وصل إلى طريق مسدود.



وأكدت فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي هذه الأنباء، مشيرة إلى أنه خلال ساعات ستصدر معلومات بالتفصيل.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في عموم الأراضي الفلسطينية في 22 مايو للانتخابات التشريعية، وفي 31 يوليو للانتخابات الرئاسية.