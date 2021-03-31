الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 10:24

روحاني: يجب أن نكون حذرين بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي

روحاني: يجب أن نكون حذرين بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي
وأوضح روحاني في اجتماع لحكومته، إن "على الولايات المتحدة أن تعوض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب"، مضيفاً "الولايات المتحدة تعيق وصول اللقاح إلى الشعب الإيراني وتمنع الشركات العالمية من التعامل معنا".

وشدد روحاني في كملته أمام الوزراء الإيرانيين إنه "يمكن لواشنطن رفع العقوبات كلها في يوم واحد وعندئذ نعود إلى التزاماتنا بالتعهدات في يوم واحد".

وتابع "لم تتخذ الإدارة الأمريكية الحالية أي خطوات جادة حتى الآن لرفع العقوبات، ويجب أن نكون حذرين بشأن توقعات الأمريكيين بشأن العودة".

 
مصدر : وكالات
رقم : 924438
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز" تنفي إصابة أبو فدك بفيروس كورونا
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الاسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021
قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران
قائد حرس الثورة: لم يعد العدو يحلم بالحرب مع إيران
30 آذار 2021
قائد الثورة الإسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
قائد الثورة الإسلامية يحذر من تأثير العدو على شريحة الشباب
30 آذار 2021
ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
ظريف ينفي تشكيل فريق لحملته الانتخابية
30 آذار 2021
باحث سوري: محور الشر وأنصاره في تقهقر في ظل صمود محور المقاومة
باحث سوري: محور الشر وأنصاره في تقهقر في ظل صمود محور المقاومة
المراسلة معصومة فروزان
30 آذار 2021
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
إيران ترفض مقترحاً أمريكيا للتفاوض
30 آذار 2021
الإتفاقية بين ايران والصين هي قوة إقتصادية لكسر العقوبات الأمريكية
زهراء احمد- اسلام تايمز
29 آذار 2021
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
مقرب منه: الحكومة النيجيرية تخاف من أفكار الشيخ زكزاكي وتقمع الشيعة بدعم سعودي
المراسلة معصومة فروزان
29 آذار 2021
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
29 آذار 2021
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
29 آذار 2021
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
إيران تقترح ممرا بديلا عن قناة السويس
29 آذار 2021
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
الحرس الثوري يشتبك مع "إرهابيين" جنوب البلاد
29 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة
وثيقة التعاون الاستراتيجي الصينية - الإيرانية: كابوس بريجنسكي يتحقّق
السعودية تستصرخ العالم.. من اوجعها؟!
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجة بين ايران والصين يعني ..