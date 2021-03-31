روحاني: يجب أن نكون حذرين بشأن عودة أمريكا للاتفاق النووي

وأوضح روحاني في اجتماع لحكومته، إن "على الولايات المتحدة أن تعوض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب"، مضيفاً "الولايات المتحدة تعيق وصول اللقاح إلى الشعب الإيراني وتمنع الشركات العالمية من التعامل معنا".



وشدد روحاني في كملته أمام الوزراء الإيرانيين إنه "يمكن لواشنطن رفع العقوبات كلها في يوم واحد وعندئذ نعود إلى التزاماتنا بالتعهدات في يوم واحد".



وتابع "لم تتخذ الإدارة الأمريكية الحالية أي خطوات جادة حتى الآن لرفع العقوبات، ويجب أن نكون حذرين بشأن توقعات الأمريكيين بشأن العودة".



