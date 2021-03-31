قوات العدو تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابين من مدينة طوباس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وفي رام الله، اعتقلت قوات العدو شابين، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



كما اقتحمت قوات العدو مقام "الشيخ شعلة" قرب قرية الناقورة شمال غرب نابلس، وبلدة بيتا جنوبي المدينة.



وشهدت مدينة القدس المحتلة مساء أمس اعتقال قوات الأسير المحرر مجد بربر بعد يوم واحد من الإفراج عنه حيث أمضى في سجون الاحتلال 20 عاما، وسط مواجهات مع قوات العدو.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.