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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 11:19

القوات العراقية تدمر وكرا لـ ‘‘داعش‘‘ شرقي صلاح الدين

القوات العراقية تدمر وكرا لـ ‘‘داعش‘‘ شرقي صلاح الدين
وذكرت الخلية في بيان ان "قوة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالاشتراك مع الجهد الهندسي، وبإسناد من طيران الجيش تنفذ واجب تفتيش وتنظيف جزرة البو دور، وقد أسفر هذا الواجب عن تدمير وكر وزورق من قبل طيران الجيش.

واضاف البيان انه " تم العثور على وكر اخر وموضع رصد من قبل القوات المشتركة، حيث تم معالجته من قبل سرية هندسة القيادة، في حين تم تنظيف مساحة 1 كم ونصف".

ومن جانب اخر، ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، ان القوات الامنية وبتوجيه مباشر من قبل قيادة العمليات المشتركة وفي مختلف القواطع، تواصل عملياتها لتطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.

وبين، انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة الفوج الثاني في لواء المشاة 71 بالفرقة 15، من العثور على كدس للعتاد، في قرية (حردان) التابعة الى ناحية ربيعة، وبداخله 3 عبوات ناسفة مسلكة عبارة عن جلكان سعة 20 لتر و9 عبوات ناسفة محلية عبارة عن أنبوب اسطواني، و4 مساطر تفجير، و3 عبوات ناسفة عبارة عن قنبرة هاون عيار 82 ملم و 3 رمانات قاذفة ضد الدروع، فضلا عن عبوتين ناسفتين عبارة عن مقذوف عيار 155 ملم، حيث تم معالجة وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة الفرقة 15 وفق السياقات.
مصدر : وكالات
رقم : 924447
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