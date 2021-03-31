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الأربعاء 31 آذار 2021 ساعة 11:40

يوتيوب يحظر حساب قناة إيرانية

يوتيوب يحظر حساب قناة إيرانية
وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة في قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم، "حجبت جوجل مرة أخرى حساب شبكة برس تي في على منصة خدمة مشاركة الفيديو على موقع يوتيوب"، مضيفة "أن سبب هذا القرار هو انتهاك الشبكة الإيرانية الناطقة بالانجليزية لتعليمات يوتيوب".

وفي سبتمبر من العام الماضي، حظرت شركة جوجل الحساب الرسمي للقناة الإيرانية " Press TV"، والذي قيل إنه تم حذفه دون إشعار مسبق بسبب انتهاكات قوانين التصدير، وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها منع Press TV من الوصول إلى YouTube.

وفي السبت الماضي، قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإغلاق الصفحة الرسمية لقناة برس تي في التي تضم أربعة ملايين متابع، مشيرة إلى أن الإغلاق نهائي وغير قابل للمراجعة.

وكانت إدارة شركة فيسبوك قد قامت في يناير/كانون الثاني الماضي، بإغلاق حساب القناة الإيرانية ذاتها بشكل مؤقت.

وقناة Press TV جرى إطلاق بثها في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2017، لتكون أول قناة إيرانية إخبارية ناطقة باللغة الانجليزية تبث برامجها على مدار الـ 24 ساعة
رقم : 924448
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