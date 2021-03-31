إيران: 80 بالمئة من الطاقم الطبي تلقوا اللقاح الخاصة بكورونا

وقالت حضرتي فيما يتعلق بمعدل التطعيم للكادر الطبي في إيران: "حتى الآن ، تم تطعيم 80٪ من الكادر الطبي لمرضى الشريان التاجي في البلاد".



وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضحت حضرتي "إن نشطاء وحدة العناية المركزة لكورونا لهم أولوية تلقي اللقاح، وأن التطعيم ضد كورونا لأفراد المجتمع الآخرين والفئات المعرضة للخطر يتم خطوة بخطوة وفق البروتوكولات التي توفرها وزارة الصحة".



وفي إشارة إلى رحلات عطلة عيد النوروز وصعود الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا، قالت حضرتي: "بسبب انخفاض التقيد بالبروتوكولات وزيادة الرحلات، دخلت بعض المحافظات والمدن عملياً الموجة الرابعة لفيروس كورونا".



وتابعت المسؤول الإيرانية في القطاع الصحي "هناك خطر زيادة انتشار هذا الفيروس، لكننا الآن ندير الموقف بالتخطيط والتتبع اللازمين".



